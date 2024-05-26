«رفعت عيني للسما».. فيلم مصري يحصد جائزة «العين الذهبية» في مهرجان «كان»

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فاز الفيلم المصري «رفعت عيني للسما» بجائزة «العين الذهبية» لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي بدورته السابعة والسبعين، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة.

وحصل الفيلم على الجائزة مناصفة مع فيلم (إرنست كول، لوست أند فوند) إخراج راؤول بيك من هايتي، والذي يتتبع مسيرة المصور الجنوب إفريقي إرنست كول.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة كل من ماجدة مسعود، وهايدي سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليديا هارون.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلامًا كبيرة، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

وقد سبق للمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير عرض فيلمهما الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهما التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية العالمية.

وقالت وزارة الثقافة المصرية في بيان: إن «هذا الفوز إنجاز مهم للسينما المصرية، ويعكس موهبة المخرجين، ندى رياض وأيمن الأمير، وقدرتهما على تقديم عمل فني إبداعي يتناول قضايا إنسانية مهمة بطريقة مؤثرة».

