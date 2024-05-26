السفارات الأفريقية احتفلت بيوم القارة السمراء

وطن النهار

?

وسط حضور كبير اقامت سفارات الدول الافريقية المعتمدة لدى البلاد احتفالا بمناسبة يوم افريقيا حضره وزير الخارجية عبدالله اليحيا

الذي أعرب عن سعادته بتواجده في الاحتفال بيوم افريقيا، مشيراً الى ان مواطني القارة مع اختلاف أعراقهم ولغاتهم إلا أنهم متماسكون.

واضاف في تصريحات للصحافيين: إن علاقة الكويت بدول القارة الأفريقية عميقة وتاريخية، مشدداً على حرص الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق فيما يعود بالمنافع المتبادلة، ومتمنياً لدول افريقيا وشعوبها دوام التقدم والازهار والأمن والأمان.

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن مجموعة السفراء الافارقة، أعرب عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي سفير جمهورية توغو لدى البلاد محمد سعد أورو، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، أمير الكويت، على دعمه الصادق لقارتنا منذ اعتلائه العرش أميرا للكويت. وقال: «تلعب الكويت دورا مهماً في دعم قارتنا من خلال تقديم الكثير من المبادرات ليس فقط في خطط التنمية الاقتصادية ولكن أيضا على المستوى السياسي والثقافي في إشارة واضحة إلى أن العلاقة الأفريقية الكويتية تشهد نموا هائلا في مختلف المجالات خاصة الاستثمارات والتجارة سعيا لمزيد من التقدم والازدهار للقارة وللكويت.

وشدد على حرص مجموعة السفراء الافارقة على تحقيق أهداف شعار الاتحاد الافريقي وهو «تعليم وصقل أفريقيا» من خلال تعزيز التعاون مع الكويت في المجالين الثقافي والتعليمي.

وحول المناسبة، قال أورو: «تحتفل قارتنا بيوم أفريقيا، وهو يوم تأسيس «منظمة الوحدة الأفريقية» في 25 مايو 1963، التي مهدت لإنشاء منظمة الاتحاد الأفريقي في عام 2002، مضيفا: «إنه يوم نحتفل فيه بوحدتنا، وهو مظهر لتنوع ثقافاتنا الرائع، الذي يتكامل ويترابط بين الثقافات».

