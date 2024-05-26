البودالي: 4 آلاف تونسي يعملون في الكويت

وطن النهار

أشاد السفير التونسي لدى البلاد محمد البودالي باللقاء الذي جمعه أخيراً مع مدير الهيئة العامة للقوى العاملة مرزوق العتيبي، لافتا الى أنه كان مثمرا وفرصة للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين واستعراض فرص تعزيز التعاون في مجال العمالة التونسية التي لا يتجاوز عددها 4 آلاف يعيشون كلهم في أمان.

وأضاف البودالي في لقائه مع الصحافيين أن «العمالة التونسية مدربة وتحظى بكل احترام وتقديروقد اتفقنا على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العمالة بما يستجيب الى خصوصيات وطلبات الكويت.

وحول المجالات الأكثر طلباً قال التركيز كان في الصحة والعدل والتعليم والمجال التكنولوجي.

وحول تحديد تاريخ معين للتوقيع على المذكرة أوضح، أنه سيتم التوقيع خلال زيارة لوفد كويتي الى تونس أو خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي ستنعقد في تونس.

وزاد بالقول «هناك أكثر من 60 اتفاقية في مختلف المجالات من الثقافة والتعليم والاستثمار والتبادل التجاري.

وحول الاستثمارات وفرصها الموجودة في تونس قال البودالي إن الكويت الشقيقة من أوائل الدول التي استثمرت في تونس والاستثمار الكويتي ساهم بدرجة كبيرة في دفع عجلة التنمية في تونس، والآفاق موجودة والفرص متاحة وهناك شركة تمثل الذراع الاستثمارية الكويتية في تونس.

وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين أشار إلى أنه دون المستوى المطلوب ومهم جداً أن يرتبط البلدان بخط الطيران المباشر، وهناك إمكانية أن يكون ذلك الخط إما من الخطوط التونسية وإما من الخطوط الكويتية.

وحول جعل تونس وجهة للتعليم قال «إن عددا من الكويتيين يدرسون في تونس في إطار التبادل الطلابي، حيث إن هناك 20 طالباً سنوياً يتوجهون الى تونس في إطار المنح الدراسية، ولكننا نعمل على تعزيز هذا التعاون ليرتقي الى عدد أكبر».

وحول أهم الملفات التي سينطلق للعمل عليها قال أبرز الملفات هي دعم الاستثمار ودعم التبادل التجاري وجلب الخبرات التونسية الى الكويت، وهناك طلب ورغبة من الجانبين لتعزيز التعاون في المجال الثقافي والاعلامي، والسياحي.

وحول طمأنة المستثمرين الذين يودون الاستثمار في تونس أوضح استقرار الوضع في تونس بعد استكمال مسار الإصلاح السياسي والاستقرار الأمني، وانجاز العديد من الإصلاحات ومن المؤشرات الايجابية في هذا المجال نمو الاستثمارات الاجنبية في تونس خلال سنة 2023 بنسبة تفوق 13% مقارنة بسنة 2022.

وقال إن من بين القواسم المشتركة في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين أنه يوجد توافق كبير في الرؤى بخصوص مجمل المسائل المطروحة.

