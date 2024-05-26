تراجعات «النفط» توسع فجوة العجز

مال وأعمال

?

قالت مصادر لـ«النهار» ان تراجعات اسعار النفط الى 83.59 دولاراً للبرميل، يمثل فرصة سانحة للمضي قدماً في تنويع مصادر الدخل وتنفيذ المشروعات التي تم تأجيلها اكثر من مرة، لافتة الى انه آن الأوان للخروج من الاعتماد المفرط على النفط وايراداته والاعتماد على القطاعات الأكثر استدامة مثل: السياحة والصناعة وغيرها.

وأوضحت ان العجز الفعلي والمقدر في الميزانية خلال السنوات الست الممتدة من 2019/2020 وحتى العام الحالي 2024/2025، يصل الى 24.3 مليار دينار، مبينة ان 2020/2021 كان الأعلى عجزاً بواقع 10.8 مليارات دينار، فيما 2019/2020 الأقل عجزاً بواقع 3 مليارات دينار، تخللها فائض في 2022/2023 بواقع 6.4 مليارات دينار.

واستدركت المصادر بالقول ان تراجعات اسعار النفط الى 83.59 دولاراً للبرميل زادت من عجز الميزانية بواقع 7.11 دولارات للبرميل، حيث ان سعر التعادل في الميزانية يبلغ 90.7 دولاراً للبرميل.

وأكدت المصادر ان الكويت امام فرصة تاريخية لدفع عجلة الانجاز واللحاق بالتطورات الكبيرة التي شهدتها دول مجاورة في العديد من القطاعات، على رأسها الصناعة والسياحة والخدمات المتنوعة.

وبينت ان الكويت تتمتع بقدرات عالية تجعلها احد اهم الخيارات امام الشركات العالمية والمحلية للعمل، في ظل غياب تطبيق الضرائب والتمتع بالمزايا التي يمنحها قانون هيئة تشجيع المستثمر وكذلك رغبة الحكومة في تقليل الاعتماد على النفط لأدنى مستوى ممكن.

