«الشال»: 753.6 مليون دينار أرباح 141«مدرجة» بالربع الأول بنمو 2.7 %

مال وأعمال

أكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان عدد الشركات المدرجة التي اعلنت نتائجها المالية عن الربع الأول من السنة الحالية بلغ 141 شركة، أو نحو 97.2 % من عدد الشركات المدرجة البالغ عددها 145 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها. وحققت تلك الشركات صافي ارباح بلغ نحو 753.6 مليون دينار، بنمو بنحو 2.7 % عن مستوى ارباح الربع الأول من عام 2023 البالغة 733.8 مليون دينار.

وحققت ارتفاعاً بنحو 48.3 % مقارنة بمستوى ارباح نفس العينة للربع الرابع من عام 2023، حينها حققت تلك الشركات ارباحاً بلغت نحو 508.3 مليون دينار.

وتشير نتائج الربع الأول من العام الحالي الى تحسن اداء 101 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، من ضمنها زادت 69 شركة مستوى ارباحها، و32 شركة اخرى اما تحولت الى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها، اي ان 71.6 % من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 40 شركة هبوطاً في مستوى ادائها، ضمنها 22 شركة انخفض مستوى ارباحها، بينما 18 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية الى الخسائر.

وفي قائمة اعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية ارباحاً بنحو 487.4 مليون دينار، أو نحو 64.7 % من اجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. تصدرها «بيت التمويل الكويتي» بنحو 162.8 مليون دينار، وجاء «بنك الكويت الوطني» في المرتبة الثانية بنحو 146.6 مليون دينار، وشركة «مجموعة الصناعات الوطنية القابضة» في المرتبة الثالثة بنحو 29.5 مليون دينار، واحتلت شركة «الاتصالات المتنقلة (زين)» المرتبة الرابعة بنحو 29.2 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت عشر شركات اعلى خسائر مطلقة بنحو 17.2 مليون دينار، ضمنها حققت شركة «ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات» اعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 3.9 ملايين دينار، تلتها شركة «مجموعة عربي القابضة» بنحو 3.5 ملايين دينار.

