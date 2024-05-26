أزمة «بوينغ».. قصة 300 طائرة يهددها الحريق أو الانفجار

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قالت ادارة الطيران الفيدرالية في اميركا (FAA) انها اصدرت توجيهاً لصلاحية الطيران في وقت سابق من هذا العام لمعالجة خلل محتمل في طائرات شركة بوينغ، وفقا لتقرير نشرته «DailyMail» البريطانية. وتعكف «بوينغ» على اجراء تغييرات داخل ادارتها وسط ضغوط متزايدة من شركات الطيران والجهات التنظيمية والمستثمرين في وقت تواجه فيه ازمة متنامية في اعقاب انفصال مخرج طوارئ بطائرة 737 ماكس في اثناء تحليقها في يناير.

بدأت القصة قبل شهرين، حينما قدمت ادارة الطيران الفيدرالية مقترحا تضمن المشكلة عطلاً كهربائياً في طائرات الشركة من طراز 777، والذي، اذا ترك دون معالجة، قد يتسبب في اشتعال النيران في خزانات الوقود على اجنحة الطائرات وانفجارها.

ويظهر اكتشاف الخلل ان ما يقرب من 300 طائرة بوينغ اخرى من المحتمل ان تكون معرضة للخطر، بما في ذلك الطائرات التي تستخدمها شركتي يونايتد وأميركان ايرلاينز، وفقاً لاشعار ادارة الطيران الفيدرالية.

أبلغت ادارة الطيران الفيدرالية عن المشكلة في شهر مارس، وطلبت من شركة «بوينغ» وخبراء خارجيين آخرين الرد بحلول 9 مايو، ولكن لا يزال من غير الواضح ما اذا كانت الشركة قد فعلت ذلك. وقال متحدث باسم «بوينغ» في بيان ان اشعار ادارة الطيران الفيدرالية كان جزءاً من «عملية تنظيمية قياسية ساعدت في ضمان ان السفر الجوي هو اكثر وسائل النقل اماناً».

«هناك العديد من التكرارات المصممة في الطائرات التجارية الحديثة لضمان الحماية من التأثيرات الكهرومغناطيسية. ويعمل اسطول طائرات 777 منذ ما يقرب من 30 عاماً، وقد نقل بأمان اكثر من 3.9 مليار مسافر». وفي اقتراح توجيه صلاحية جوية صدر في مارس 2024، حذرت ادارة الطيران الفيدرالية (FAA) شركة بوينغ من خطر الشحنة الكهروستاتيكية، أو كهرباء ساكنة، بالقرب من خزانات الوقود المركزية في الأجنحة.

استياء كبير من شركة بوينغ

وحذرت ادارة الطيران الفيدرالية الأميركية من ان هذا الخطر قد يؤدي الى «مصدر اشتعال داخل خزان الوقود وحدوث حريق أو انفجار لاحقاً».

وفي وقت سابق، اكد ممثل عن الشركة ان اشعار ادارة الطيران الفيدرالية الصادر بتاريخ 25 مارس 2024 كان بمثابة «اقتراح لصنع قاعدة»، يهدف الى الحصول على تعليق من شركة بوينغ وغيرها من الجهات ذات الصلة قبل ان تفرض الوكالة الفيدرالية رسمياً اي اصلاح مقترح على اسطول طائرات بوينغ 777.

وتواجه شركة بوينغ استياء من عملائها بسبب وعد سابق لها باصلاح المشكلات التي تعاني منها بعض طائراتها، لا سيما برنامج طائرات 777 اكس.

ومن المفترض ان تكون طائرات بوينغ 777 اكس اكبر طائرة ذات محركين في مجال الطيران وستتسع لنحو 400 مقعد، لكن دخولها الى الخدمة تأخر نحو 5 سنوات بسبب مشكلات تشمل تأخير حصولها على الترخيص.

ومن المفترض ان يصدر الترخيص في الربع الأول من 2025.

تنحي الرئيس التنفيذي

أشارت «بوينغ» الى تعليق صدر من المدير المالي برايان ويست الذي قال: «ان الطريق الى الأوضاع المالية المستقرة هو مصنع مستقر وهذا ما نركز عليه الآن».

قالت شركة «بوينغ» ان الرئيس التنفيذي، ديف كالهون، سيتنحى عن منصبه في نهاية عام 2024، بينما لن يترشح رئيس مجلس الادارة لاري كيلنر لاعادة انتخابه. كما سيتقاعد ستان ديل، الذي يقود قسم الطائرات التجارية في «بوينغ»، على الفور.

وقالت الشركة ان مدير العمليات ستيفاني بوب سيتولى دور ديل.

