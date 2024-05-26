579.3 مليون دينار قيم الصفقات في 5 أشهر

مال وأعمال

أشار تحليل «النهار العقاري» لقيم الصفقات التي شهدها العقار الخاص منذ بداية العام حتى 16 مايو تداولات بقيمة 579.292 مليون دينار حيث احتل شهر يناير المقدمة بتداولات بلغت قيمتها 201.389 مليون دينار بنسبة 34.8 في المئة وجاء شهر مارس في المركز الثاني بتداولات بلغت قيمتها نحو114.745 مليون دينار استحوذ بها على نسبة 19.8 في المئة. أما المركز الثالث فكان لشهر فبراير الذي تجاوزت فيه التداولات حاجز 97.014 مليون دينار اي بنسبة 16.7 في المئة والمركز الرابع كان لشهر ابريل الذي شهد تداولات بلغت قيمتها 95.108 مليون دينار بنسبة 16.4 في المئة وبفارق كبير جاء شهر مايو ليحتل المركز الخامس بقيمة 71.036 مليون دينار بنسبة 12.3 في المئة.

