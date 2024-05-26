10 مؤثرات رئيسة وراء هبوط العقار السكني

مال وأعمال



واصل القطاع السكني بالسوق العقاري تراجعه خلال الشهور الخمسةالاولى من 2024 بعدد التداولات والصفقات العقارية، حيث لم يعد قرار الشراء بالأمر السهل، لاسيما أن هناك فرصاً أخرى سعى البعض إلى اقتناصها ما زدي الى تراجع التداولات خلال تلك الفترة الى 1144صفقة عقارية بقيمة 580 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 22% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وفق إحصاءات التسجيل العقاري.

وانخفضت أسعار السكن الخاص للشهر الثامن على التوالي مع انخفاض الطلب عليه وفقاً لبيانات عدد الصفقات المتداولة خلال الخمسة شهور الاولى من 2024، فقد انخفض متوسط السعر مسجلاً 1,046 دينار، وبشكل محدود نسبته 1.8% عن ذات الفترة من عام 2023، في حين يلاحظ تباطؤ معدلات التغير السنوي إلى ان سجل متوسط السعر انخفاضاً بنسبة 3.0% على أساس سنوي بعدما كانت الأسعار تشهد نسب زيادة ملحوظة.

ويرى عقاريون ان من أبرز أسباب انخفاض عدد التداولات :

• التضخم السعري الحاد الذي اصاب القطاع السكني ولذا كان من أمر طبيعي ان يحدث تصحيح سعري للاسعار في ظل تراجع الطلب.

• ارتفاع سعر الخصم للبنك المركزي، ما أدى إلى استمرار نزوح الأموال من القطاعات العقارية المختلفة إلى الودائع في البنوك التي لاتزال تقدم فوائد مغرية ما ساهم في انخفاض الجدوى الاقتصادية للاستثمار بالعقارات السكنية المدرة للدخل وارتفاع تمويل بنائها.

• استقرار العائد على العقارات السكنية التي كان يتم تأجيرها بين 6 و8 في المئة، إلا يحتاج الى صيانة ومصاريف ومتابعة، وقد يكون هناك شاغر من الوحدات فترة من الزمن لتنخفض نسبة صافي العوائد الى ما بين 5.75 و6 في المئة، ما أدى الى ابتعاد بعض التجار والمستثمرين عن القطاع العقاري كله.

• ارتفاع كلفة البناء ولا سيما أجور الأيدي العاملة

• استحداث قوانين جديدة منظمة للحد من المضاربات العقارية منها قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر الذي ساعد في خفض الأسعار.

• قرار البنوك بشأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ما يجعل المضاربة فيه أقل ونزوح المضاربين عن هذا القطاع.

• وجود فجوة كبيرة بين أسعار الطلب والعرض وهذا ما جعل الكثير من الراغبين بالشراء إلى الابتعاد.

• غياب التنظيم في السوق العقاري وبالتالي لا يوجد معيار واضح لسعر متر الارض في المنطقة الواحدة.

• الأزمات العالمية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، حيث خلقت هذه الأزمات حالة من التخوف لدى المتعاملين في جميع القطاعات العقارية وغيرها.

واكد عقاريون أن الأسعار في المناطق الواقعة بين الدائري الأول إلى الدائري الرابع لاتزال مرتفعة مقارنة بباقي المناطق، الا انها تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد صفقاتها ولكن تظل أسعارها شبه متماسكة، لافتين الى أنه من غير المرجح أن تشهد المناطق القريبة من العاصمة أي انخفاضات إضافية حتى بوجود قوانين جديدة بشأن احتكار الأراضي الفضاء، في حين شهدت محافظة الاحمدي اكبر تراجعاً بنسبة 42% عن السابق.

بينما ظلت أكثر المناطق انخفاضا في عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة كانت في المناطق والتي شهدت طفرة مصطنعة مضاربية للأسعار خلال فترة جائحة كورونا، لتتراجع القيمة السعرية مابين 8 إلى 15 في المئة لقيمة العقارات السكنية لاسيما في مناطق جنوب البلاد بأسعار تتراوح بين 270 و280 ألف دينار، بينما كانت تتداول سابقاً بنحو 310 آلاف دينار، أي بانخفاض وصلت نسبته إلى 12 في المئة، وأيضا هناك مناطق تعرضت للمضاربة بشكل كبير مثل أبوفطيرة والفنيطيس، إذ كانت الأسعار بتلك المناطق بين 320 و330 ألف دينار، فهي تتراوح بين 270 و280 ألفاً.

نزوح وتراجع

ويري عقاريون ان العقار السكني الآن يشهد نزوحا وتراجعا في نشاط المضاربين داخل المناطق السكنية في ظل عدم إقراض البنوك لمن لديه أكثر من بيت سكني وبالتالي خروج أموال المضاربين من هذا القطاع الى قطاعات أخرى كالاستثماري أو الحرفي او الصناعي.

وشددوا على ان القانون الخاص بمكافحة احتكار الأراضي الفضاء لا يشمل جميع العقارات بل الأراضي الفضاء فقط وهذه ليس لها تأثير كبير في المناطق السكنية النموذجية بل سيكون آثارها اكبر في المناطق الجديدة نسبيا والتي تتركز فيها الأراضي الفضاء لأنه سيلزم كل من لديه أراض تزيد على 1500 متر مربع أن يدفع للدولة رسوما سنوية متزايدة لكل أرضٍ فضاء غير مبنية.

وتوقع الخبراء استمرار وتيرة التراجعات للقطاع السكني خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب فترة اجازات العيد والصيف، خصوصا مع الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية الحالية وامتناع الكثير من المواطنين عن الشراء في المناطق الداخلية التي تشهد تضخما في الأسعار.

ودعوا مؤسسة الرعاية السكنية الى طرح المزيد من الأراضي السكنية وإنشاء مناطق سكنية جديدة يكون للقطاع الخاص دور رئيسي فيها لاسيما من خلال المطور العقاري وهو شيء ليس بجديد ومعمول به في أغلب الدول الخليجية التي استطاعت ان تنهي المشكلة الاسكانية بها، لافتين الى ان الارقام الحالية توضح ان هناك ما يقارب من 96.1 الف طلب اسكاني قائم حتى مارس 2024 بزيادة نسبتها 0.8% على نهاية الربع الرابع 2023، وبالتالي ارتفعت بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

تداولات المحافظات

أما عن تداولات المحافظات للعقار الخاص السكني فقد احتلت محافظة الأحمدي المركز الاول في التداولات بتداول 375 عقاراً بنسه 32,7 في المئة وبعدها جاءت محافظة حولي بفارق كبير بعدد 207 عقارات بنسبة 18.1 في المئة وتليها في المركز الثالث محافظة العاصمة بعدد 172عقاراً بنسبة 15في المئة، اما المركز الرابع فكان لمحافظة مبارك الكبير التي شهدت تداولات بلغت 170 عقارا بنسبة 14.8 في المئة اما المركز الخامس فكان من نصيب محافظة الفروانية التي شهدت تداول 130عقاراً بنسبة 11.4 في المئة وأخيراً محافظة الجهراء التي شهدت تداول 92 عقاراً خاص بنسه 8 في المئة.

وقد شهدت محافظة الأحمدي تضارب عمليات التداول حيث لم تسر على خط متوازٍ حيث كان اعلى تداول في يناير بعدد 117عقاراً ثم فبراير بعدد 78 عقاراً ثم في المركز الثالث شهر ابريل بعدد 62عقاراً بفارق قليل نوعاً ما جاء شهر مايو في المركز الرابع في التداولات بعدد 61عقاراً، اما المركز الخامس فكان لشهر مارس بعدد 57عقاراً.

جاءت محافظة حولي في المركز الثاني حيث بلغت تداولات العقار الخاص 207 عقارات احتل فيها شهر يناير المقدمة بعدد 53 عقاراً ثم شهرمارس بعدد 50 عقاراً ثم في المركز الثالث شهر ابريل بعدد 39 عقاراً بفارق قليل نوعاً ما جاء شهر فبراير في المركز الرابع في التداولات بعدد 38 عقاراً اما المركز الخامس فكان لشهر مارس مايو بعدد 27 عقاراً.

واحتلت محافظة العاصمة المركز الثالث في التداول بفارق كبير نوعاً ما حيث تم تداول 172 عقاراً كان شهر يناير اكثر الشهور تداولاً بعدد 47 عقاراً ثم شهرمارس بعدد 38 عقاراً ثم في المركز الثالث شهر فبراير بعدد 36 عقاراً بفارق قليل نوعاً ما جاء شهر ابريل في المركز الرابع في التداولات بعدد 32عقاراً اما المركز الخامس فكان لشهر مارس مايو بعدد 19 عقاراً. أما محافظة مبارك الكبير فقد جاءت في المركز الرابع فقد بلغ عددها 170 عقاراً احتل شهر مارس المركز الاول في التداول بعدد 48 عقاراً يليه شهر يناير في المركز الثاني بعدد تداول 39 عقاراً اما المركز الثالث فشهر ابريل بعدد 35 عقاراً والمركز الرابع شهر فبراير بعدد 27 عقاراً والمركز الخامس والاخير كان شهر مايو بعدد 21 عقاراً .

وجاءت محافظة الفروانية في المركز الخامس في التداولات بفارق كبير نوعاً ما عن محافظة العاصمة حيث شهدت تداول 130عقارا، وجاء شهر يناير في المقدمة بعدد 38 عقاراً، يليه شهر مارس بعدد 31 عقاراً في المركز الثاني وفي المركز الثالث شهر فبراير بعدد 25 عقاراً وجاء شهر مايو في المركز الرابع بعدد 22 عقاراً يليه شهر ابريل في المركز الخامس بعدد 14 عقاراً.

وأخيراً محافظة الجهراء فقد جاءت في المركز السادس في تداولات العقار الخاص بعدد 92 عقاراً حيث احتل شهر مارس المركز الاول بتداول 28 عقاراً بعدها شهر فبراير بعدد 19 عقاراً وفي المركز الثالث شهر فبراير بعدد 19 عقاراً والمركز الرابع لشهر مارس بعدد 16عقاراً وبفارق 4 عقارات جاء شهر مايو في المركز الخامس بعدد 12 عقاراً.

رصد التداولات

وأشار التحليل العقاري لجريدة النهار الى ان اعلى معدل تداولات للعقار الخاص خلال 5 شهور الاولي من 2024 كان في شهر يناير حيث بلغ عدد العقارات التي تم بيعها نحو 309 عقارات بنسبة 27 في المئة، في حين جاء شهر مارس في المركز الثاني بتداول 252 عقار اًبنسبة 22 في المئة ويليه في المركز الثالث شهر فبراير بتداول 223 عقاراً استحوذ على نسبة 19.5 في المئة من التداولات التي شهدها عام 2024 وجاء شهر ابريل في المركز الرابع بتداول 198 عقاراً اي بنسبة 17.3 في المئة والمركز الخامس كان لشهر مايو الذي شهد تداول 162عقاراً بنسبة 14.2 في المئة.

