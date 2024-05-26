متوسط سعر المتر في مناطق الكويت

مال وأعمال

واصل سعر المتر الانخفاض ففي محافظة العاصمة سجل متوسط المتر 1,399 دينارا بنهاية الربع الاول 2024 على أساس ربع سنوي بانخفاض طفيف قدره 0.6%، وسجل انخفاضاً بنسبة 0.4% على أساس سنوي، حيث يتراوح سعر المتر في الضاحية بين 2800 و3000 دينار، وفي الشويخ السكنية والشامية سعر المتر بين 3000 و3500 دينار، والنزهة بين 2000 و2200 دينار، والعديلية 2600 دينار، وجاء سعر المتر في منطقة الصليبخات الاقل سعرا في العاصمة بـ 683 دينارا ثم الدوحة السكنية بـ 708 دنانير.

كما انخفضت مستويات الأسعار في أراضي السكن الخاص في محافظة حولي مسجلة 1,143 ديناراً في 2024، وشهدت انخفاضاً محدوداً بلغ2.1% على أساس ربع سنوي، مع تسجيل تراجع سنوي بالمحافظة نسبته 4.9%حيث بلغ اعلي متوسط سعر المتر في محافظة حولي في منطقة بيان بمتوسط 1483 دينارا ويليها منطقة الرميثية بـ 1450 ديناراً ثم منطقة الصديق بـ 1413 دينارا، اما اقل المناطق سعرا فكانت سلوى بـ 800 دينار تليها الجابرية 886 دينارا.

سجل متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة الفروانية 757 ديناراً في 2024 بانخفاض ربع سنوي محدود نسبته 2.3%، كما سجل انخفاضاً سنوياً بحدود 2.9%، حيث بلغ اعلى متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية في منطقة جليب الشيوخ بمتوسط 1579 دينارا ويليها منطقة غرب عبدالله المبارك بـ 1238 دينار ثم منطقة اشبيلية بـ 1150 دينارا، اما اقل المناطق سعرا فكانت منطقة العمرية بـ 670 ديناراً يليها الرابية 686 دينارا.

وسجل متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير 860 ديناراً في 2024 منخفضاً بحدود 3.3% على أساس ربع سنوي. مع انخفاض مستويات الأسعار في المحافظة بنسبة 4.0% على أساس سنوي، حيث بلغ اعلي متوسط سعر المتر في محافظة مبارك الكبير في منطقة المسايل بـ 2027 دينارا ويليها منطقة الفنيطيس بـ 2000 دينار ثم منطقة ابو فطيرة بمتوسط 1638 دينارا، اما اقل المناطق سعرا فكانت منطقة القرين بـ 501 دينار يليها ضاحية صباح السالم 633 دينارا.

وسجلت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي 637 ديناراً للمتر بنهاية الربع الأول 2024 بانخفاض ربع سنوي نسبته 2.2 في المئة، حيث بلغ اعلى متوسط سعر المتر في محافظة الاحمدي في ضاحية جابر العلي بمتوسط 1207 دنانير ويليها منطقة غرب العقيلة بـ 901 دينار ثم منطقة شرق الاحمدي بـ 817 دينارا، أما أقل المناطق سعرا فكانت منطقة الوفرة السكنية بـ 417 ديناراً يليها مدينة صباح الاحمد 750 دينارا.

أسعار الأراضي

كما سجلت مستويات الأسعار لأراضي السكن الخاص في محافظة الجهراء 606 دنانير في 2024 بانخفاض ربع سنوي محدود قدره 2.5%، وسجلت انخفاضاً سنوياً محدوداً نسبته 3.3%.، حيث بلغ اعلى متوسط سعر المتر في محافظة الجهراء في منطقة القيروان بمتوسط 1075 دينارا ويليها منطقة النسيم بـ 900 دينار ثم منطقة سعد العبدالله بـ 863 دينارا، أما أقل المناطق سعرا فكانت منطقة المطلاع بـ 625 ديناراً يليها العيون 639 دينارا.

