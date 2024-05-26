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مال وأعمال

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«غرفة التجارة» تستضيف غداً وفداً تجارياً مغربياً


تستضيف غرفة تجارة وصناعة الكويت غدا الاثنين وفداً تجارياً من المملكة المغربية، وسيتم عقد لقاء ثنائي بين الجانبين بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وعرض الفرص المتاحة في مختلف المجالات وكذلك إقامة الشراكات التجارية بين الطرفين، حيث يضم الوفد شركات تمثل عدة قطاعات منها: مواد البناء، المفروشات، مستحضرات التجميل، النسيج والأقمشة، الخدمات المالية والتسويقية، تطوير المشاريع، الصناعات التقليدية والاعلاف، كما سيعقب اللقاء معرض للمنتجات المغربية خلال الفترة من 27 - 28 مايو 2024، بقاعة المعارض بمبنى الغرفة.


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