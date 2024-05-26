«KIB» دشَّن حملة «اربح مع مكافآت KIB»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق حملته الجديدة تحت شعار «اربح مع مكافآت KIB»، ابتداءً من شهر مايو الحالي ولغاية نهاية العام. وهذه الحملة مصمّمة خصيصاً لمكافأة العملاء مستخدمي تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار البطاقات المسبقة الدفع المتعدّدة العملات أو فتح وديعة بجميع أنواعها، طوال فترة الحملة. وسيتم تتويج 80 رابحاً في الحملة من خلال السحوبات الشهرية.

وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة المميّزة، قال مساعد المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد نواف الخريف: «نحن في KIB ملتزمون دائماً مكافأة عملائنا لولائهم ودعمهم المستمرين، ولذلك نسعى إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعاتهم وتلبّي جميع احتياجاتهم، بما يرتقي بتجربتهم المصرفية وأسلوب حياتهم، تجسيداً لشعارنا المؤسسي، بنك للحياة». وأضاف: «إن هذه الحملة جزء من جهودنا الهادفة لمكافأة عملائنا ضمن برنامج مكافآت KIB، كما أنها دليل على التزامنا توفير أقوى المزايا المصرفية، إلى جانب دورها في تشجيعهم على استخدام منصاتنا الرقمية لإنجاز معاملاتهم المالية بمنتهى الراحة والسهولة».

وخلال مدة الحملة، سيقوم البنك كل شهر بتسليط الضوء على منتج محدّد، ليتم الإعلان عن 10 رابحين في الأسبوع الأول من كل شهر. ويمكن لكل رابح استبدال نقاط المكافآت عبر منصة «مكافآت KIB» الرقمية للتمتّع بالعديد من الخدمات والمنتجات لدى مجموعة واسعة من العلامات التجارية المشاركة في البرنامج، بما في ذلك منتجات الإلكترونية، القسائم الإلكترونية وغيرها الكثير. حيث يتمكّن العملاء من التأهل والمشاركة في السحوبات عبر استخدام تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار بطاقة مسبقة الدفع متعدّدة العملات أو فتح وديعة بجميع أنواعها.

واختتم الخريف قائلاً: «إضافة إلى هذه الحملة وغيرها من الحملات المصمّمة لمكافأة عملائنا، توفّر منتجات KIB المتنوّعة الأخرى مزايا استثنائية مختلفة، وفي مقدّمتها الحصول على فرصة لدخول السحوبات الأسبوعية والشهرية مقابل كل دينار كويتي يتم إيداعه في حساب الدروازة مع فرصة الفوز في السحب على الجائزة الكبرى. ومن جهة ثانية، تضمن البطاقة المسبقة الدفع المتعدّدة العملات لحامليها مرونة استخدامها عبر تمكينهم من الاختيار بين 12 عملة رئيسية واستخدام 6 عملات في وقت واحد، هذا إلى جانب العوائد الوافية التي تقدّمها خدمة الودائع، والتي تبدأ من 1,000 دينار كويتي كحدّ أدنى.

ويتوجّه KIB بالدعوة إلى جميع عملائه لمتابعة تطورات وأخبار الحملة ومعرفة المزيد من التفاصيل حول برنامج مكافآت KIB، عبر متابعة حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي وزيارة موقعه الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تجسيد شعاره الأساسي، بنك للحياة، وذلك من خلال سعيه المستمر إلى توفير أفضل مستوى من المنتجات والخدمات المصرفية وخلق التناغم بين الحلول المالية الرقمية والمكافآت، ليحافظ على مكانته المتقدّمة وموقعه القيادي بين المؤسسات المصرفية التي لا تألو جهداً لضمان رضا العملاء والارتقاء بتجربتهم.

