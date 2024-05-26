«ستاندرد آند بورز» أكدت تصنيف البحرين عند «B+/B»

مال وأعمال

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف البحرين عند B+/B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. رفعت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لـ«فيتش سولويشنز» توقعاتها لنمو اقتصاد البحرين إلى 2.7% في 2024 من توقعات سابقة لنمو 2.5%، ومقارنة مع تقديرات لنمو 2.5% في 2023، مدفوعا إلى حد كبير بتوسع أسرع في الاستثمارات.

وأضافت الشركة أن نمو الاستهلاك الخاص في البحرين سيتحسن بفضل التضخم المنخفض والتكلفة المعقولة للائتمان. وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد صادرات البحرين حالة ثبات. وقالت الشركة إن مراجعتها لتوقعات نمو البحرين تأتي بعد نمو فاق المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي. وأوضحت «بي.إم.آي» أن التحسن في نمو العام الحالي سيكون مدفوعا في الغالب بالاستثمار إذ أن من شأن زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بدعم من صعود أسعار النفط أن يعزز الاستثمار العام بينما يدعم في نفس الوقت زيادة أكثر تواضعا في مساهمة الاستهلاك الحكومي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

