«الأهلي» رعى نهائي كأس صاحب السمو أمير البلاد

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أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته لمباريات نصف النهائي والمباراة النهائية من بطولة كأس صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والتي انتهت بفوز نادي القادسية بهدف نظيف على نظيره السالمية.

وتمثل رعاية البنك للمباريات الشراكة المميزة التي تجمعه مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ سنوات، والتزامه المتواصل بدعم الرياضة الكويتية بشكل عام، وكرة القدم اللعبة الرياضية الأولى في دولة الكويت، والمساهمة بتطوير كرة القدم المحلية.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة: «نؤمن بأهمية الرياضة وخصوصاً كرة القدم الرياضة الأولى في دولة الكويت، ومن هذا المنطلق حرصنا على رعاية مباريات كأس صاحب السمو أمير البلاد البطولة الأغلى على قلوب الجميع في الكويت». وأضاف أن مبادرات برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي تحرص على عقد شراكات مع العديد من الجهات الرياضية، والمشاركة في المنافسات التي تقام داخل دولة الكويت بحضور أعداد كبيرة من الجماهير من جميع الأعمار.

وقد تم عرض شعار البنك الأهلي الكويتي بشكل مميز، والترويج لحملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية على الشاشات خلال المباراة النهائية لبطولة كأس سمو أمير البلاد.

وتحظى الفعاليات الرياضية بأهمية كبيرة في برنامج البنك الأهلي الكويتي للمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية بأنواعها المختلفة لتأثيرها الإيجابي في تعزيز اللياقة البدنية.

وختاماً، هنأ السميط الفائزين ببطولة كأس صاحب السمو أمير البلاد لكرة القدم، لافتاً إلى نجاح البنك الأهلي الكويتي برعاية مثل هذه المنافسات الرياضية.

