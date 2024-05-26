«المركز» قدمَّ أول دورة مشتركة في «تنظيم التعامل في الأوراق المالية»

مال وأعمال

نظَّم المركز المالي الكويتي «المركز» بالتعاون مع «اتحاد شركات الاستثمار» أول دورة تدريبية مشتركة بعنوان «تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين وفق متطلبات هيئة أسواق المال في الكويت». وصُممت الدورة، التي عُقدت في 25 أبريل 2024، لتعزيز فهم المعلومة الداخلية والأشخاص المطلعين عليها لدى الشركات المدرجة أو الجهات الأخرى التي لديها اتصال مباشر معها.

وقدم كل من عمرو حافظ، مستشار قانوني أول في إدارة شؤون القانونية؛ ومحمد صفصوف، نائب رئيس في إدارة شؤون الشركات وإدارة شؤون الصناديق في «المركز»، للمشاركين رؤى شاملة حول الجوانب العملية والقانونية حول التعامل مع الأوراق المالية للأشخاص المطلعين، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الشفافية والنزاهة داخل القطاع المالي.

وصرح حافظ: «بأن التشريعات الكويتية وضعت خطوات ملموسة في تحديد وتنظيم ممارسات التداول الداخلي للأشخاص المطلعين الذين تتوافر لديهم معلومات داخلية. ويسعى «المركز» من خلال هذه الدورة إلى توطين المعرفة الصحيحة لدى الأشخاص المرخص لهم وتقليص الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية السليمة، ما يضمن تجهيز فريق عمل متمارس على أفضل الممارسات السليمة للالتزام بالقوانين واللوائح التي وضعتها هيئة أسواق المال في هذا الشأن».

ومن جانبه، صرّح صفصوف: «إن مجرد فهم القوانين المتعلقة «بالأشخاص المطلعين» لا يُعد كافياً بحد ذاته، بل يتعين أيضاً التقيد التام بأحكام اللائحة التنفيذية ذات الصلة والالتزام بها؛ إذ تمثل الركيزة الأساسية لنزاهة السوق. ولا شك أن الامتثال لهذه القوانين له الأهمية القصوى، حيث إن تكاليف عدم الالتزام تتجاوز بشكل دائم التكاليف المرتبطة بالالتزام بها. وعليه، نعتمد دائماً في «المركز» على قاعدة «اعرف موظفيك» «KYE»، وذلك في عملية اختيار الموظفين الأمثل والأكفأ للحد من المخاطر التنظيمية ذات الصلة».

