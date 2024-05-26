«اتحاد الاستثمار» نظّم برنامجاً تدريبياً في «بناء النماذج المالية»

مال وأعمال

نظّم مركز دراسات الاستثمار، الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بعنوان «بناء النماذج المالية والتنبؤات المالية المتقدمة» وذلك خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024 في مقر الاتحاد، وقد قدم البرنامج علاء غانم، الخبير المالي والاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة Advisory and Business.

استندت أساليب التعلم المقدمة في هذا البرنامج التدريبي إلى خبرة تمتد إلى 20 عاماً في بناء النماذج المالية وإعداد التنبؤات للشركات المدرجة والشركات الخاصة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساعد المشاركين على أن يكونوا مهنيين قادرين على تحليل البيانات بشكل فعال واتخاذ قرارات مستنيرة في ظل تزايد تعقيد الأسواق المالية والحاجة إلى التنبؤات الدقيقة، حيث ان النماذج المالية المتقدمة تتيح للمؤسسات إنشاء إسقاطات وتوقعات تفصيلية يمكن أن تساعدها على التخطيط للمستقبل، وتحديد المخاطر المحتملة، وتحسين مواردها. ومن خلال إتقان هذه المهارات، يمكن للأفراد تعزيز آفاقهم المهنية والتألق في سوق العمل التنافسي.

