«فيتش»: تصنيف سلطنة عُمان عند «+BB»

مال وأعمال

أصدرت وكالة فيتش، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني عند «+BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأثر الإيجابي من الإجراءات على المالية العامة. وتتوقع فيتش بأن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبة 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م و0.9 % في عام 2025م، مفترضةً أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 80 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2024م ونحو 70 دولارًا أميركيًّا للبرميل في عام 2025م. وتتوقع الوكالة أن تبلغ نقطة تعادل سعر النفط في سلطنة عُمان بين 65-70 دولارًا للبرميل.

