«الخليج» أطلق أول بطاقة من نوعها في الكويت

مال وأعمال

أطلق بنك الخليج رسمياً بالشركة مع لولو هايبر وماستركارد ماركت بطاقة مسبقة الدفع، توفر للعملاء خصومات حصرية واسترداد نقدي يصل إلى 5%، لدى جميع فروع لولو هايبر ماركت في الكويت. وبهذه المناسبة، قال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج محمد القطان: «سعداء بالشراكة الاستراتيجية المميزة مع لولو هايبر، لإطلاق بطاقة مسبقة الدفع تعد الأولى من نوعها في الكويت، مصممة خصيصاً لعملاء لولو هايبر ماركت، حيث تمنحهم خصومات حصرية وعروضاً مميزة طوال العام.

بالإضافة إلى الاسترداد النقدي الذي يصل إلى 5% على جميع المشتريات لدى لولو هايبر ماركت، وأكد القطان أن العملاء سيحصلون أيضًا على استرداد نقدي بنسبة 1% على جميع المشتريات المحلية والدولية الأخرى إذ يمكن لحاملي بطاقة لولو الاستفادة من استرداد نقدي سنوي يصل إلى 600 دينار، مما يعزز تجربة التسوق ويجعلها أكثر مكافأة ومتعة.

وأضاف: يمكن للعملاء استخدام البطاقة لدفع قيمة مشترياتهم لدى 2 مليون جهاز صراف آلي وما يزيد على 33 مليون متجر حول العالم، علماً أن إصدار البطاقة سيكون مجاناً للعملاء في السنة الأولى.

وأضاف: «ندرس الأسواق بشكل مستمر ونتواصل مع العملاء لاستطلاع احتياجاتهم ومتطلباتهم، وحرصنا على توفير خدمة مميزة لعملاء بنك الخليج، بما يوفر لهم تجربة تسوق مميزة في مختلف فروع لولو هايبر ماركت في الكويت».

وبين أن استراتيجية بنك الخليج تستهدف تكريس مكانته الريادية في الكويت كبنك المستقبل، وذلك عن طريق توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار لتسهيل حياة العملاء وتحقيق النمو المستدام.

من جانبه، أعرب مدير العمليات في لولو هايبر ماركت – الكويت محمد حارس عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع بنك الخليج، مضيفاً « نحن سعداء للغاية لإطلاق أول بطاقة من نوعها في الكويت بالشراكة مع بنك الخليج الذي يعد أحد البنوك الرائدة في الكويت والمنطقة». وأضاف: « نسعى باستمرار إلى تزويد عملائنا بخدمات مميزة ذات قيمة مضافة تعزز مكانتنا في قطاع التجزئة، ونؤمن أن الشراكة مع بنك الخليج ستوفر تجربة جديدة ورائعة لعملائنا»، متوقعاً أن تكون البطاقة الجديدة الأكثر شعبية وقيمة للمتسوقين في الكويت.

بدوره، قال مدير ماستركارد في الكويت وقطر إرديم تشاكار: «شراكتنا مع بنك الخليج ولولو هايبر ماركت ترتكز على التزامنا المشترك بجعل العملاء غايتنا ومحور اهتمامنا، ويسعدنا إطلاق البطاقة الجديدة التي توفر للعملاء مجموعة واسعة من المزايا، والعروض المميزة وتجارب التسوق القيمة».

