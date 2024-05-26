محيي الدين: 4 تريليونات دولار الفجوة التمويلية في العالم

مال وأعمال

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير بصندوق النقد الدولي، الدكتور محمود محيي الدين: «إن الدور المطلوب من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية أكبر بكثير مما تقوم به الآن، لأن البلدان تحتاج إلى تمويل ضخم وتعاون فني للتعامل مع التحديات الداخلية والصدمات، بجانب تطوير المعايير الخاصة بالاستثمار وحركة التجارة والفرص والاستدامة والتحول الرقمي».

وأضاف محيي الدين، في مقابلة مع «العربية Business»، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، المنعقد في مصر، أن الفجوة التمويلية على مستوى العالم تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمتاح أقل بكثير من ذلك. بعد التمويل المتاح من مصادر داخلية وخارجية.

وأكد أن الدور المطلوب من المؤسسات الدولية تيسير حركة التجارة وحركة الاستثمار، حيث ارتفعت عوائق تقييد حركة التجارة من ألف عائق في 2019، إلى 3 آلاف عائق في 2023، وفقا لأحدث تقارير المؤسسات الدولية في 2023.

وأشار إلى أن القيود على التجارة والاستثمار تأتي في ظل معدل نمو عالمي منخفض لا يتجاوز 3% إلى 3.2% وتسجل بعض البلدان العربية معدلات نمو حقيقي أقل من ذلك.

وأكد محيي الدين الحاجة إلى نقلة نوعية لتحريك الاستثمارات نحو التعليم والرعاية الصحية اللذين يحتاجان تمويلا ضخما، فيما يأتي انخفاض تلك الاستثمارات على حساب تمويل خدمة الدين الخارجي، مؤكداً الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التكنولوجية والرأسمالية للبلدان العربية، والتعامل مع التحديات الخاصة بالاستدامة وتغير المناخ.

وأوضح أن ما تقوم به المؤسسات المالية العربية مطلوب لكنها تحتاج زيادات ضخمة في رؤوس الأموال وزيادة قدرتها على التعاون المشترك مع البلدان العربية.

وقال محمود محيي الدين: إنه يمكن تقسيم البلدان العربية إلى 3 فئات، وهي الدول المرتفعة الدخل مثل بلدان مجلس التعاون الخليجي والدول المصدرة للنفط والغاز ولديها فرص جيدة لتكوين فوائض متميزة، لكن يجب عليها القيام بالمزيد ناحية تنويع القطاعات الاقتصادية لزيادة المساهمات غير النفطية في الناتج المحلي ورفع نسب الصادرات وإيرادات الموازنات العامة.

