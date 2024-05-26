«معجزة الشفاء»: عسل الحمضيات يقاوم السعال الليلي ويساعد على النوم الهادئ

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قالت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء: يتميز عسل الحمضيات بنكهته المنعشة، فضلاً عن رائحة أزهار الحمضيات وطعمه اللذيذ الذي يفضله الأطفال، وقد اجريت دراسات كثيرة أثبتت ان تناول الاطفال لعسل الحمضيات يساعدهم على النوم الهادئ ويخفف السعال الليلي ويخفف انسداد الجيوب الانفية بالإفرازات التي تنشأ عن الحساسية او الناشئة عن الفيروسات او البكتيريا. وأضافت: يحتوي العسل على مركبات نشطة حيويا مضادة للأكسدة والالتهابات والميكروبات ومنشطة للمناعة وتساعد على التئام وتطهير الجروح، واكثر هذه المركبات تشمل الفلافينويدات والبولي فينولات و يعتبر مركب الهيسبردين هو العلامة المميزة لعسل الحمضيات فهو الفلافينويد المسؤول عن معظم المميزات الصحية لهذا العسل وهو الاكثر تركيزا فيه بجانب احتوائه على قيمة غذائية عظيمة خاصة فيتامين «ج» والأحماض الامينية ويساعد العسل على توازن مستويات السكر في الدم مما يمنح الجسم الاحساس بالشبع طوال الليل مما يساعد على استرخائه، كما يساعد المخ على افراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم العميق و يساعد على تعافي و تجدد خلايا الجسم اثناء النوم. واختتمت: يعمل عسل الحمضيات على سرعة استعادة توازن البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي (الميكروبيوتا) المسؤولة عن تنشيط المناعة و تعزيز صحة الجسم و مقاومته للأمراض وتخفيف الالتهابات، لذلك يعد مفيداً جدا للأطفال والكبار وخاصة كبار السن وذوي المناعة المضطربة.

