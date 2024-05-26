«نفط الخليج» تدشن معرض صيف 2024 في خيمة الأحمدي غداً

مال وأعمال

أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج عن إطلاق معرضها السنوي لصيف 2024 وذلك خلال الفترة من 27 حتى 29 مايو الحالي 2024، في خيمة الأحمدي.

و قال مدير مجموعة تقنية المعلومات والخدمات في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله الهاجري: يسرنا أن نعلن عن افتتاح معرض الشركة الكويتية لنفط الخليج لصيف 2024 الذي سيضم عروضاً حصرية ومتنوعة من الجهات المشاركة والتي تتنوع ما بين الفنادق والترفيه، البنوك، وكالات السيارات، الاتصالات، وعدد من شركات العطور وشركات خدمات صحية وغذائية وغيرها.

وأضاف الهاجري أن المعرض هذا العام لن يقتصر على ما يوفره من عروض على العاملين في الشركة والزملاء من القطاع النفطي فحسب، بل سيفتح أبوابه للجمهور الخارجي للاستفادة مما توفره الجهات المشاركة من عروض وتخفيضات وهدايا للحضور.

ودعا الهاجري الجمهور الكريم لزيارة المعرض خلال أيامه من الإثنين 27 حتى الأربعاء 29 الحالي من الساعة الـ 09 صباحا وحتى الـ 03 ظهرا، للتعرف على العروض المقدمة من الجهات المشاركة بما من شأنه توفير الوقت والجهد لزوار المعرض في التخطيط لفعاليات الصيف علاوة على العروض الأخرى في مجالات مختلفة.

