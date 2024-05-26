سمو الأمير هنأ بأعياد الأردن والأرجنتين وإرتيريا

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده،

مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين. وتمنى سموه له دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له. وبعث صاحب السمو كذلك ببرقية تهنئة إلى إسياس أفورقي رئيس إريتريا الصديقة عبر فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولدولة إرتيريا وشعبهاالصديق كل التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة إلى خافيير ميليي رئيس الأرجنتين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده . متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

