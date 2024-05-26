الزياني: مجلس التعاون قادر على تحقيق «الاتحاد الخليجي»

وطن النهار

أشاد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أصبح مثالاً للتكامل والترابط الأخوي والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك في رسالة رفعها، أول من أمس (الجمعة)، إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس المجلس، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا».

وأفاد الزياني بأن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤهلة وقادرة على المضي قدماً نحو الاتحاد الخليجي المبارك، في ظل ما يجمعها من روابط راسخة وعميقة من الأخوة التاريخية، والتقارب الجغرافي والحضاري ووحدة الدين والدم واللغة والهدف والمصير المشترك».

كما أعرب عن «اعتزاز مملكة البحرين بإنجازات مجلس التعاون، باعتبارها شاهدة على التنسيق والتضامن ونجاح مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، ودلالة على وحدة الصف والهدف والمصير، وتنسيق المواقف كقوة سياسية واقتصادية قادرة على مواجهة جميع التحديات، وفي مقدمتها التصدي للتدخلات الخارجية، ومكافحة التطرف والإرهاب».

ولفت الزياني إلى «التزام مجلس التعاون الثابت بأمن واستقرار وتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء الشقيقة، من خلال تعزيز المواطنة الاقتصادية الكاملة، ودفع عجلة التقدم والرخاء، والتعاون البناء في إرساء دعائم السلام الإقليمي والدولي والحوار الحضاري والثقافي».

كما أشار إلى دور المجلس في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وترسيخ السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين كخيار استراتيجي.

