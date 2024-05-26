9 مناقصات.. تحيي «ميناء مبارك»

الأولى

طرحت وزارة الأشغال 9 مناقصات تخص «ميناء مبارك الكبير» ضمن المرحلة الأولى من الجزء الثالث في خطتها السنوية 2024/2025.

وتضمنت المناقصة الأولى «إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية ومنطقة ساحة الحاويات والمباني الرئيسية والمرافق».

فيما تتضمن المناقصة الثانية الاتفاقية الاستشارية للإشراف على تنفيذ عقد إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية ومنطقة ساحة الحاويات والمباني الرئيسية ، وتتكون المناقصة الثالثة من تصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة معدات المناولة.

أما المناقصة الرابعة فشملت الاتفاقية الاستشارية للإشراف على تصنيع وتركيب واختبار وتشغيل معدات المناولة، وتشير المناقصة الخامسة إلى أعمال تعميق حوض الميناء وقناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله، وتضمنت المناقصة السادسة الاتفاقية الاستشارية للإشراف على تنفيذ أعمال تعميق حوض الميناء وقناة ربط الميناء بالقناة الملاحية في خور عبدالله، يذكر ان مدد تنفيذ المناقصات الست السابقة 30 شهراً.

وتتناول المناقصة السابعة اتفاقية الخدمات الاستشارية لإدارة البرامج لمشروع ميناء مبارك الكبير بمدة تنفيذ 36 شهراً، بينما تطرح المناقصة الثامنة عقد تشغيل وصيانة نظام الحماية الكاثودية لمشروع ميناء مبارك الكبير «المرحلة الأولى تتضمن جدار رصيف الميناء والمرسى العائم» بمدة تنفيذ 36 شهراً.

أما المناقصة التاسعة والاخيرة فتخص أعمال التجريف البحري لمرسى السفن الصغيرة ، بمدة تنفيذ 6 أشهر.