الأحد 26 مايو 2024 ,19 ذو القعدة 1445
رقم العدد:
5202
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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منوعات
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الأولى
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
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إضاءات
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لحين تمتلئ فنادق الكويت بالسائحين والمستثمرين... لا مانع من ملئها بالمتجاوزين والسارقين! تائه
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