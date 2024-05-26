إلزام جميع القطع البحرية بتركيب أجهزة «التعريف الآلي»

الأولى

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً يلزم جميع القطع البحرية الموجودة ضمن المياه الإقليمية الكويتية بتركيب أجهزة للتعريف الآلي «Ais».

ونص القرار على أن كل قطعة بحرية غير مسجلة طبقاً لقانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم رقم 28 لسنة 1980 عليها تركيب تلك الأجهزة، مهما كان شكلها أو هيئتها، وسواء كانت ثابتة أو متحركة.وجاء في القرار وجوب أن يكون التردد الطيفي للأجهزة بين MHZ156?00162?025، Peak Power (Max) 25w.

واستثنى القرار السفن المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه، كما استثنى الدرجات البحرية وما في حكمها.