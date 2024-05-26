إسرائيل ترد على «العدل الدولية» بالمجازر.. والأمم المتحدة تطالب بمعاقبتها وعزلها

الأولى

غزة- الوكالات: رد الاحتلال الإسرائيلي أمس على قرارات محكمة العدل الدولية بمزيد من المجازر والقصف غير المسبوق على قطاع غزة، خصوصا مدينة رفح، التي أمرت المحكمة إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فيها «فوراً»، في حين صدرت دعوات من الأمم المتحدة، الى فرض عقوبات وقطيعة سياسية على إسرائيل؛ لإرغامها «على وقف جنونها»، وسط أنباء عن استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار برعاية مصرية- قطرية....(طالع ص 16).

واعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنّ قرار محكمة العدل الدولية ملزم، بحسب ما نقله المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحافي اليومي، مشيرا إلى أن غوتيريش «سيحيل قرارات محكمة العدل الدولية حول غزة إلى مجلس الأمن الدولي». وأمرت المحكمة ايضا وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو.

من جهتها صرحت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، امس بأن «الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح الفلسطينية مروعة».

وأكدت ألبانيز، في بيان، أن «إسرائيل لن توقف جنونها حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه» ودعت المقررة الأممية إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى تنصاع لقرار محكمة العدل.

في المقابل تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وأفاد شهود فلسطينيون بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح ودير البلح. كما قامت طائرات إسرائيلية بشنّ غارات على مخيم جباليا بشمال القطاع، بينما طال القصف المدفعي مناطق قريبة من محطة للكهرباء في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي اليوم الـ232 من الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين حيث استشهد 10 مدنيين في قصف لمدرسة النزلة بمنطقة الصفطاوي شمالي القطاع.

كما سقط 10 شهداء وعدد من المصابين في استهداف منزل بجانب مراكز إيواء في بيت حانون شمالي القطاع أيضا.

على صعيد متصل، قال مسؤول مطلع امس: إنه من المقرر أن تستأنف خلال أيام مفاوضات الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو جنسيته نظرا لحساسية الموضوع، فإن قرار استئناف المحادثات جاء بعد اجتماع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس وزراء قطر التي تشارك في الوساطة.

وتابع المصدر «في نهاية الاجتماع، تقرر أن تبدأ المفاوضات هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة». وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الوسطاء قدموا مقترحاً جديداً لصفقة تبادل.