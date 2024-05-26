الكويت: رفح الملاذ الآمن والأخير للفلسطينيين

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب وتأييد الكويت الكاملين لقرار محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة جديدة لوقف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مدينة رفح باعتبارها الملاذ الآمن والأخير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت في بيان لها أمس السبت على أهمية تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية منذ بدء الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وقال البيان: إنه في الوقت الذي تطالب فيه وزارة الخارجية بإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل بمضمون التدابير المؤقتة التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية وما سبقها من إعلانات ووفق ما نصت عليه الآليات القانونية لمتابعة هذا التنفيذ فإن الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى إلزام ذلك الكيان للإذعان واحترام جميع التدابير بهذا الخصوص والعمل على الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.