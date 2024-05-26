بوشهري: الجدية بتحصيل فواتير المستهلكين

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وجه وزير الكهرباء محمود بوشهري إلى العمل بجدية لرفع نسب التحصيل الفعلي لمستحقات الوزارة لدى مستهلكي الطاقة والمياه.

ولفت الى ضرورة وضع خطة قابلة للتنفيذ وفقاً لبرنامج زمني واقعي لاستخدام الطاقات المتجددة لتكون رديفاً لمصادر الإنتاج التقليدية.

وأكد بوشهري خلال اجتماع عقده مع قياديي وزارة الكهرباء اهمية متابعة مشاريع الوزارة القائمة وعقود صيانة محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه، علاوةً على تقييم شامل لكفاءة محطات القوى ومحطات تقطير المياه والشبكات الكهربائية والمائية.

ودعا الى تطوير رؤى سليمة حول احتياجات الدولة من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه بما يضمن خلق توازن مستقر طويل الأمد بين الإنتاج والاستهلاك، نظراً لما تتطلبه عملية بناء مثل هذه المحطات من موارد مالية ضخمة.

وطالب الوزير بتسهيل إجراءات العملاء من دون الإخلال بالقوانين واللوائح والإجراءات المتبعة، مع إمكانية تحديد يوم واحد في الأسبوع لاستقبالهم والنظر في طلباتهم، معبرا عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المتميزة من منتسبي الوزارة.

واستعرض بوشهري استعدادات الوزارة لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة في فترة الصيف الممتدة من 1 يونيو حتى 15 سبتمبر، مشدداً في ذات الوقت على تكثيف حملات التوعية لترشيد الاستهلاك وبالأخص خلال فترة الذروة والتي تبدأ عادةً من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 عصراً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بصورة مباشرة في تخفيف العبء على الأحمال الكهربائية.