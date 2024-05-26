10 أسباب لنزول أسعار بيوت «ما بعد الدائري الرابع»

الأولى

واصل القطاع السكني بالسوق العقاري تراجعه خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي 2024 بعدد التداولات والصفقات، ما ادى الى تراجع التداولات خلال تلك الفترة الى 1144 صفقة عقارية بقيمة 580 مليون دينار بنسبة انخفاض بلغت 22% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وفق إحصاءات إدارة التسجيل العقاري.

وانخفض السكن الخاص للشهر الثامن على التوالي مع انخفاض الطلب عليه، اذ انخفض متوسط سعر المتر مسجلاً 1,046 ديناراً.

ويرى خبراء ان 9 أسباب وراء انخفاض التداولات، هي التضخم السابق، وارتفاع سعر الخصم للبنك المركزي، استقرار العائد على العقارات السكنية التي كان يتم تأجيرها بين 6 و8 في المئة، ارتفاع كلفة البناء ولاسيما أجور الأيدي العاملة، واستحداث قوانين جديدة منظمة للحد من المضاربات العقارية منها قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر ساعد في خفض الأسعار،

وقرار البنوك بشأن عدم تمويل أكثر من بيتين في القطاع السكني ما يجعل المضاربة فيه أقل لنزوح المضاربين عن هذا القطاع، ووجود فجوة كبيرة بين أسعار الطلب والعرض وهذا ما دفع الكثير من الراغبين بالشراء إلى الابتعاد، و غياب التنظيم في السوق العقاري وبالتالي لا يوجد معيار واضح لسعر متر الارض في المنطقة الواحدة، والأزمات العالمية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، حيث خلقت هذه الأزمات حالة من التخوف لدى المتعاملين في جميع القطاعات العقارية وغيرها.

واكد عقاريون أن الأسعار في المناطق الواقعة بين الدائري الأول إلى الدائري الرابع ماتزال مرتفعة مقارنة بباقي المناطق، بينما تراجعت القيمة السعرية ما بين 8 إلى 15 في مناطق جنوب البلاد بأسعار تتراوح بين 270 و280 ألف دينار.

و هناك ما يقارب من 96.1 ألف طلب اسكاني قائم حتى شهر مارس 2024.